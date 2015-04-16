Таиланд является самой религиозной страной в мире, - результаты социологического опроса

По данным, полученным в результате социологического опроса проведенного Международной ассоциацией WIN/Gallup, самой религиозной страной в мире является буддистский Таиланд. 94% проживающих в этом государстве респондентов назвали себя верующими.

На второй строчке оказались Армения, Бангладеш, Грузия и Марокко (по 93%).

Также среди лидеров в списке ЮАР (91%), Алжир (90%), Кения (89%), Македония (88%), Пакистан (88%), Афганистан (87%), Польша (86%), Филиппины (86%), Нигерия (83%), Косово (83%), Папуа-Новая Гвинея (83%), Колумбия (82%), Перу (82%), Индонезия (82%), Панама (81%), Ливан (80%).

Верующими назвали себя 70% граждан России, 56% американцев и лишь 30% жителей Соединенного Королевства.

В пятерку наименее религиозных стран попали Нидерланды (26%), Чехия (23%), Швеция (19%), Япония (13%) и Китай (7%).

В опросе приняли участие 64 тысячи респондентов из 65 стран мира.

Седмица.Ru