Во Франции вандалы на христианском кладбище осквернили около 300 могил

На юге Франции неизвестные вандалы осквернили на кладбище около 300 могил, сообщает информационный телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в местечке Кастр (департамент Тарн) в регионе Юг-Пиренеи. По информации канала, речь идет о христианском кладбище, злоумышленники перевернули сотни надгробий и крестов.

Ожидается, что в четверг на место происшествия выедет министр внутренних дел Франции Бернар Казнев.

РИА Новости