Во Франции вандалы на христианском кладбище осквернили около 300 могил
05:44, 16 апреля 2015Общество
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На юге Франции неизвестные вандалы осквернили на кладбище около 300 могил, сообщает информационный телеканал BFMTV.
Инцидент произошел в местечке Кастр (департамент Тарн) в регионе Юг-Пиренеи. По информации канала, речь идет о христианском кладбище, злоумышленники перевернули сотни надгробий и крестов.
Ожидается, что в четверг на место происшествия выедет министр внутренних дел Франции Бернар Казнев.
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