В Австрии перезахоронили останки погибших 70 лет назад советских воинов

15 апреля в Австрии на военном кладбище вблизи города Хартберг перезахоронили станки двадцати трех солдат 155-й гвардейской стрелковой дивизии, погибших 70 лет назад во время Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

После прочтения православным священником заупокойной молитвы останки воинов захоронили в общей могиле. Делегация земельного парламента Штирии, военные атташе России, Украины и Казахстана возложили венки у центрального памятника мемориала.

Командир местного ветеранского отряда скомандовал "На караул", и знаменосцы наклонили штандарты над строем членов общественной организации "Черный крест", занимающейся уходом за военными захоронениями. Над могилой были зачитаны имена солдат, нашедших последний покой рядом более чем с тысячью своих товарищей по оружию.

В этом списке солдаты, призванные из Воронежской, Курганской, Каменец-Подольской, Днепропетровской областей, Подмосковья, Баку и Одессы. Девять из двадцати трех воинов родились на территории Украины.