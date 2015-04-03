Капелланы привезли гуманитарную помощь из Латвии для жителей Попасной

Военные священники Украинской христианской церкви "Новое поколение" передали жителям Попасной более 2 тонн продовольствия.

По словам активистов волонтерского центра церкви "Новое поколение", жителям Попасной Луганской области раздали более 2 тонн продуктов питания: хлеба, круп, макаронов, картофеля, сахара и консерв. Накануне чиновники местного городского совета организовали раздачу талонов, по которым продуктовый набор смогли получить около 500 семей.

"Попасная - один из немногих городов, в котором сохраняется относительное затишье!, - говорит капеллан украинской христианской церкви "Новое поколение" Сергей Букаранов.

- До линии разграничения здесь примерно 30 км. Уже три недели здесь не стреляют, люди понемногу возвращаются к нормальной жизни. Но тем не менее, найти работу, прокормить семью все так же сложно. Поэтому, кроме моральной, психологической и духовной поддержки, мы стараемся хотя бы немного помочь людям с бытовыми вопросами, - говорит Сергей Букаранов.

Гуманитарную помощь для жителей Попасной собрали в церкви "Новое поколение"в городе Рига (Латвия). На покупку партии продовольствия для жителей прифронтового города, говорят добровольцы, потратили около 100 тысяч гривень. По словам старшего пастора международного движения "Новое поколение" Алексея Ледяева, помощь пострадавшим в военном конфликте на Востоке Украины - одно из приоритетных направлений благотворительной работы церкви.

"Все то, что происходит в Луганске и Донецке - это огромная боль для наших сердец! - говорит Алексей Ледяев. - Каждый день наша молитва - о мире в Украине! Мы знаем, что в Украине живут открытые, гостеприимные, добрые люди. Поэтому здесь в Латвии мы каждый день благословляем Вашу землю, чтобы в Украину наконец вернулся мир! Ну а помочь тем, кто оказался в беде - наш долг. Поэтому мы планируем и в дальнейшем направлять в зону АТО наши гуманитарные грузы: продовольствие, медикаменты и одежду".

depo.ua