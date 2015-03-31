Капелланы церкви "Новое поколение" доставили в Авдеевку гуманитарную помощь из Латвии

В Авдеевку, которая остается одной из самых напряженных точек противостояния на Востоке Украины, военные священники привезли партию продовольствия.

Как сообщают в волонтерском центре церкви "Новое поколение", жителям Авдеевки раздали более 2,5 тонн продуктов питания: хлеб, крупы, макароны, картофель, сахар и консервы.

"Авдеевка - один из тех городов, которые несмотря на перемирие, каждый день подвергаются обстрелам. У людей нет ни денег, ни нормальной работы, а у многих - и крыши над головой!", - рассказывает один из капелланов.

Гуманитарную помощь для жителей Авдеевки собрали прихожане церкви "Новое поколение" в городе Рига (Латвия).

Добровольцы говорят, что на покупку продовольствия для жителей прифронтовой зоны потратили около 100 тысяч гривен.

По словам старшего пастора международного движения "Новое поколение" Алексея Ледяева, уже в ближайшие дни в Украину отправится новая партия гуманитарной помощи.

"Несмотря на большое расстояние, здесь в Латвии мы очень сопереживаем украинскому народу и тем людям, которые сегодня оказались в беде, - говорит Алексей Ледяев.

"Помочь нуждающимся - наш долг, независимо от расстояний и границ. Наши добровольцы еженедельно возят продовольствие, одежду и медикаменты в прифронтовую зону. Наши капелланы несут духовную службу в зоне АТО. Мы, как верующие люди, молимся и благословляем Украину, чтобы на вашей земле как можно скорее воцарился мир", - добавил он.

По материалам depo.ua