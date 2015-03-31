ООН: На Донбассе за время боев погибли более 6 тысяч человек

ООН сообщает, что в результате боевых действий на востоке Украины с апреля 2014 года погибли свыше 6,1 тыс. человек, более 15,4 тыс. получили ранения.

Об этом говорится в отчете управления ООН по координации гуманитарных вопросов, сообщает Новое Время.

С середины апреля 2014 г. по 27 марта 2015 г. были убиты 6 тыс. 83 человека и 15 тыс. 397 получили ранения.

Согласно оценкам УКГВ, общее число беженцев с Донбасса превысило 1,9 млн человек. Из них 1 млн 178 тыс. человек уехали в другие регионы Украины. За рубеж переселились 763 тыс. 632 человека, в том числе в Россию - 625 тыс. 470, в Белоруссию - 80 тыс. 909.

Ранее, фонд ООН ЮНИСЕФ заявил, что 44 ребенка погибли в ходе боевых действий на востоке Украины. По данным организации, в тяжелом положении оказались примерно 1,7 млн детей.