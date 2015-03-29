ОБСЕ опровергло информацию о нахождении на территории собора в Стаханове складов боеприпасов

28 марта, по приглашению приходского совета Свято-Николаевский собор Стаханова посетила официальная группа ОБСЕ для проверки информации, обнародованной на интернет-ресурсе InformNapalm о том, что на территории храма якобы расположены склады боеприпасов.

После осмотра зданий на церковной территории, группа наблюдателей ОБСЕ убедилась в откровенной неправдивости поданной информации и подтвердила непричастность Свято-Николаевского храма Стаханова к фактам, о которых шла речь в провокационной статье на сайте informnapalm.org.

По материалам официального сайта Северодонецкой епархии УПЦ