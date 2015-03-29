ОБСЕ опровергло информацию о нахождении на территории собора в Стаханове складов боеприпасов
21:39, 29 марта 2015Общество
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28 марта, по приглашению приходского совета Свято-Николаевский собор Стаханова посетила официальная группа ОБСЕ для проверки информации, обнародованной на интернет-ресурсе InformNapalm о том, что на территории храма якобы расположены склады боеприпасов.
После осмотра зданий на церковной территории, группа наблюдателей ОБСЕ убедилась в откровенной неправдивости поданной информации и подтвердила непричастность Свято-Николаевского храма Стаханова к фактам, о которых шла речь в провокационной статье на сайте informnapalm.org.
По материалам официального сайта Северодонецкой епархии УПЦ
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