Генеральный секретарь ООН призвал положить конец терроризму на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Совет Безопасности ООН помочь ближневосточному региону вернуться к культурному и религиозному многообразию и ответить на жестокие преступления, совершаемые террористами, сообщает РИА Новости.

Выступая на заседании Совета Безопасности по положению религиозных меньшинств в конфликтах на Ближнем Востоке, генсек всемирной Организации заявил, что сегодня судьбы тысяч мирных жителей решают террористы ИГ и "Даеш", "которые систематически убивают представителей религиозных меньшинств, тех, кто не разделяет их тенденциозную трактовку Ислама".

"Я особенно рассчитываю на лидеров религиозных сообществ, которые должны объяснить последователям, что религия посвящена миру, а не насилию или войне", — сообщил генсек.

В самом тяжелом положении, по его словам, оказались жители Сирии, Ирака, Ливии и Йемена.

"Я настойчиво прошу все стороны обеспечить защиту мирных жителей и сохранить невинные жизни", — обратился генсек к участникам заседания, председателем которого является глава МИД Франции Лоран Фабиус.

Он сообщил, что ООН разрабатывает план действий по предотвращению распространения экстремизма, который будет запущен в сентябре.