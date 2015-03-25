Священнику, который выкопал тело умершей жены и объявил ее святой, сообщено о подозрении - прокуратура

Дарницкий райсуд столицы избрал меру пресечения в виде личного обязательства 61-летнему священнику, который выкопал тело своей жены, умершей полгода назад, и пытался заставить прихожан церкви молиться на нее.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, в начале февраля этого года в микрорайоне Бортничи в храме Покрова Божьей матери, батюшка вместе с неустановленными лицами выкопал из могилы тело своей умершей жены и выставил гроб посреди церкви. Священник объявил жену святой и заставлял прихожан молиться на нее.

Священнику было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.