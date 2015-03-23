В Волынской епархии УПЦ сегодня хоронят офицера СБУ Виктора Мандзика

Волынская епархия Украинской Православной Церкви выражает соболезнование семье и близким покойного офицера Службы безопасности Украины Виктора Мандзика.

Как сообщили УНИАН в Волынской епархии, чин похорон состоится 23 марта в Свято-Петро-Павловском храме. Отпевание почившего начнется в 12 часов.

"Известие об этом трагическом событии уже облетело всю Украину. Погибший при исполнении служебного долга офицер Службы безопасности Украины оказался нашим земляком, лучанином. Офицер Виктор Мандзик до конца остался верен присяге и народу Украины. С человеческой точки зрения слишком рано взял его к себе Господь, но Он же и сказал о том, что нет большей доблести, чем погибнуть за друзей своих. А именно так и погиб раб Божий Виктор", - сообщает Волынская епархия УПЦ.

Митрополит Волынский и Луцкий Нифонт благословил усилить молитвы за мир в Украине.

В связи с похоронами Виктора Мандзика 23 марта луцкий городской председатель Николай Романюк объявил Днем траура.

Как сообщал УНИАН, 21 марта, выполняя свой профессиональный и гражданский долг, в городе Волноваха Донецкой области погиб оперуполномоченный Любомльского ГРО УСБУ в Волынской области капитан Виктор Мандзик.