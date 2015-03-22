Церковь лидирует в рейтинге доверия украинцев - соцопрос

В настоящее время среди институтов власти и общества наибольшим доверием граждан пользуются церковь (62% доверяют, 24% - не доверяют), армия (57% доверяют, 34% не доверяют), а также общественные и волонтерские организации (57% доверяют, 34% не доверяют).

Данные проведенного опроса Research & Branding Group опубликованы на сайте компании.

В большей мере жители страны не доверяют (58%), чем доверяют (32%) средствам массовой информации. Политическим партиям в настоящее время не доверяет подавляющее большинство потенциальных избирателей (81% не доверяют, 8% доверяют).

Исследование было проведено период с 6-16 марта 2015 года (за исключением АР Крым, Донецкой и Луганской областей и г. Севастополь). Респонденты отбирались по квотной выборке, репрезентирующей взрослое население Украины по региону проживания (область), полу и возрасту. Всего было опрошено 1501 респондент. Ожидаемое среднее отклонение выборки составляет +-3%.