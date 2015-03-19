На Тернопольщине пять случаев краж из храмов: правоохранители просят прятать церковное имущество

Пять случаев проникновения и краж из сельских храмов произошло на Тернопольщине за последние две недели. Правоохранители расследуют каждый факт и предполагают - в области может действовать преступная группа гастролеров. Поэтому обращаются к священникам и общинам позаботиться о безопасности святынь, пока воров не задержат.

Самый большой соблазн для воров - деньги и имущество, имеющее историческую или материальную ценность. К примеру, из храма в селе Старый Скалат Подволочиского района неизвестные вынесли две церковные книги 1860 года издания. Из церкви села Малый Ходачков Тернопольского района забрали Евангелие, датированное началом девятнадцатого века. Семьсот гривен и Священное Писание похитили из храма села Беловцы на Борщевщине.

Правоохранители обращаются к общинам и просят все ценное церковное имущество на время, когда не ведется служба, прятать в надежные и безопасные места. Председателям сельских советов и общинам сел стоит позаботиться об охране церквей, особенно в ночное время, а также круглосуточно, если церковь находится на окраине населенного пункта. Также стоит подумать об оборудовании храмов средствами технической сигнализации, считают правоохранители.

По материалам poglyad.te.ua