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Любителей селфи лишили популярного арт-объекта в Киеве (фото)

13:07, 02 мая 2019
Общество
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Скульптуру демонтировали и выкинули в кусты / Фото: Мила Князьская-Ханова

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Сейчас необычная скульптура, с которой любили фотографироваться киевляне и гости города, лежит на отдаленной поляне в парке и выглядит потрепанной, передает "Сегодня".

Что будет дальше с арт-объектом - неизвестно: в "Киевзеленстрое", который отвечает за Печерский ландшафтный парк, где была установлена скульптура, сообщили, что гигантские очки не находятся на балансе зеленого хозяйства.

Арт-объект "Мир сквозь розовые очки" был установлен в Печерском ландшафтном парке 24 октября 2014 года в рамках проекта Kiev Fashion Park. Огромная скульптура в виде трехметровой черной оправы с линзами стояла на дужках и была обращена стеклами к небу.

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Теги: #Киев#селфи#очки