Власти Петербурга выложили в Интернет старинные метрические книги

Тысячи метрических книг можно изучать через всемирную сеть. Важное событие для всех, кто интересуется историей, произошло на днях в Петербурге.

В питерских архивах хранится более двух миллионов старинных метрических книг. В них — история многих поколений - в столицу свозили сведения со всех губерний.

В такие сборники священники записывали, кто когда родился, крестился, венчался и умер. По этим записям можно восстанавливать генеалогию семей, причем не только известных, но и самых обычных. С недавних пор подобная информация стала очень востребована, люди интересуются своими предками.

С 25 февраля покопаться в старинных документах стало возможно и через Интернет, не выходя из дома. Для этого нужно зайти на сайт «Архивы Санкт-Петербурга» (spbarchives.ru). Для работы с цифровыми копиями метрических книг нужно зарегистрироваться, указав свои имя и фамилию, и полный адрес с телефоном. Доступ к базам данных платный. Суммы невелики и сопоставимы с оплатой проезда до архива.

На сайте размещены более 11 тысяч дел — отсканированных метрических книг из фондов Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга с середины XVIII века по 1917 год (основная масса датируется началом XX века).

В будущем базы данных будут пополняться и расширяться.

По материалам "МК в Питере"