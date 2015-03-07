СТБ судится с «Новомедиа», чтобы защитить «Битву экстрасенсов»

Телеканал СТБ требует от «Новомедиа» опровергнуть информацию о негативном влиянии передач «Битва экстрасенсов» и «Следствие ведут экстрасенсы» на зрителей. Такое требование было выдвинуто после публикации обращения Ассоциации «Новомедиа» в государственные учреждения, которые наблюдают за деятельностью средств массовой информации, с просьбой предотвратить трансляции подобных программ. Ассоциация журналистов считает показ телевизионных передач, которые популяризируют деятельность экстрасенсов, деструктивным и опасным явлением.

В свою очередь 5 января 2015 года телеканал СТБ подал иск в Хозяйственный суд Киева «О защите чести, достоинства и деловой репутации путем опровержения недостоверной информации».

Однако Ассоциация «Новомедиа» видит скрытую популяризацию услуг экстрасенсов в этих телепередачах. «Новомедиа» прилагает много усилий, чтобы формировать здоровую информационную действительность в Украине и внедрять принципы социальной ответственности и общественной пользы в деятельности средств массовой информации. В то же время выпуски передач «Битва экстрасенсов» и «Следствие ведут экстрасенсы» по мнению Ассоциации нарушают эти принципы.

Поэтому Ассоциация «Новомедиа» готова всячески отстаивать эту позицию.

Напомним, что ранее Ассоциация «Новомедиа» награждала некоторые программы телеканала СТБ в рамках церемонии «Novomedia Awards».

Пресс-служба Ассоциации «Новомедиа»