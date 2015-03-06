В Киево-Печерском заповеднике сегодня открывается выставка старинных замков и ключей от киевских церквей

6 марта в 12.00 в выставочном зале Музея истории Киево-Печерской лавры (корпус № 3) Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника откроется выставка «Замки и ключи из коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника».

Как сообщает пресс-служба заповедника, в экспозиции будут представлены редкостные памятники материальной культуры украинского народа ХII-ХIХ вв.: замки, ключи, гравюры, фотографии, иконы из фондовой коллекции Киево-Печерского заповедника, которые поступали в фонды музея с 1920-х гг.

На выставке можно будет увидеть такие уникальные предметы, как датированные замки киевских церквей. Среди них замок 1691 г., которым длительное время закрывали Успенский собор Киево-Печерской лавры, к которому сохранился и аутентичный ключ.

В отдельных витринах будут демонстрироваться древнерусские двухцилиндровые висячие замки и ключи к ним (из фондов Черновицкого филиала Охранной археологической службы Института археологии НАН Украины»), которые являются шедеврами местного кузнечного дела.

В экспозиции также можно будет узнать о ключе от одной из башен Киево-Печерской крепости, который был похищен из музея немецкими оккупантами во время Второй мировой войны, а в 1945 г. возвращен из Германии в Заповедник.

Выставку можно осмотреть каждый день с 9.00 до 18.00 в I секции (корпус № 3) Музея истории Киево-Печерской лавры Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника по адресу: Киев, ул. Лаврская, 9.