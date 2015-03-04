Церкви и общественность объединяют усилия в противодействии эпидемии ВИЧ/СПИДа

Церкви и религиозные организации совместно с общественным и государственным сектором восстанавливают сотрудничество в противодействии эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине.

Во Всемирный день больного в Киеве состоялось совещание, посвященное этой теме, сообщает Институт религиозной свободы.

Участниками стали представители различных конфессий – членов Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), активисты общественного сектора и государственных структур. Встреча состоялась по инициативе Общественного совета Министерства здравоохранения Украины по вопросам сотрудничества с ВСЦиРО при поддержке Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

Целью совещания было обсуждение ситуации по ВИЧ/СПИДу в Украине и определение роли и главных направлений деятельности Церквей и религиозных организаций в условиях гуманитарного кризиса.

"Мы всегда говорим о важности социально-медицинского служения религиозных организаций. Кому как не Церкви следует оказывать поддержку больным и проявлять милосердие? Наша цель сегодня – преодоление эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине и мы можем в этом помочь", – отметил в начале встречи архиепископ УПЦ КП Евстратий (Зоря).

О необходимости единения и поддержки для преодоления эпидемии говорила также директор Украинского центра контроля за социально опасными болезнями Минздрава Украины Валентина Низовая: "Чем больше надежды и веры вложено в сердца людей, тем быстрее мы сможем преодолеть вызовы, которые стоят перед нами".

Специалист представила статистику о распространении эпидемии. В частности, сейчас в Украине почти 264 000 человек ВИЧ-инфицированы, а еще 75271 человек больны СПИДом. В 2014 году было зафиксировано примерно 19000 новых случаев инфицирования, но нельзя назвать о точную цифру из-за недостатка обследований. При этом основным путем инфицирования является половой (69%), на втором месте находится заражения через нарко- инъекции (30%).

Максимально пораженными остаются восточные и южные области, в частности Донецкая и Луганская. Вместе с тем, новые угрозы возникают из-за боевых действий и общей ситуации, когда не все больные могут получить доступ к жизненно необходимым лекарствам. При этом среди переселенцев возрастает риск возврата к употреблению наркотиков через сложные жизненные обстоятельства.

Региональный директор ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной Азии Виней Салдана отметил, что он впечатлен деятельностью ВСЦиРО в Украине и уверен, что этот уникальный опыт может быть очень полезным для других стран. "Конечно, мы не можем говорить, что эпидемия находится под контролем. Однако именно в религиозных организациях я вижу тот важный контакт с людьми во время служения. Именно служители и духовные лидеры могут вести профилактическую работу, предотвращая распространение эпидемии", – отметил он.

Результаты работы различных конфессий за годы противодействия эпидемии представил священник УГКЦ Андрей Нагирняк, председатель Общественного Совета Минздрава по вопросам сотрудничества с ВСЦиРО. По его словам, впервые круглый стол, посвященный участию религиозных организаций в данном вопросе, состоялся в августе 2005 года. Активное же сотрудничество началось в 2007 году при поддержке представительства ЮНЭЙДС в Украине.

После этого, 10 декабря 2007 года Всеукраинский Совет Церквей утвердил межконфессиональную Концепцию и Стратегию противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД. С тех пор были проведены межконфессиональные совещания в разных регионах страны, разработаны практические механизмы работы с населением, а также выпущены два сборника материалов «Участие Церкви и религиозных организаций в борьбе с распространением эпидемии и работе с людьми, живущими с ВИЧ/СПИД». Многочисленные тренинги для священнослужителей, волонтеров, круглые столы способствовали началу этого направления работы во многих конфессиях.

"Вы спасаете всех, спасая хотя бы одного человека. Не стоит забывать об этом. Это дело помощи и поддержки совершенно не выгодно. Господь дает нам на это силы, а значит мы должны это делать. И чувствовать благодать от каждого подобного дела", – подчеркнул глава отдела социального служения христиан веры евангельской – пятидесятников Рустам Фатуллаев.

Заместитель председателя Отдела социального служения УПЦ Киевского Патриархата священник Сергий Дмитриеврассказал о роли религиозных организаций в вопросах профилактики, представив проект «Азбука жизни». По его убеждению, важным является сотрудничество между различными религиозными организациями по профилактической работе, а также в создании социальной рекламы. Последний замысел – это печать сборника «7 шагов к победе» для военных и капелланов, где будут пропагандироваться нравственные ценности, в частности воздержание и верность.