8-летний Илья нуждается в срочной помощи

Очкур Ильи в свои 8 лет должен бороться за свою жизнь с острым лимфобластным лейкозом. "Первый протокол химиотерапии с 12.07.14 по октябрь 2014 прошел позитивно.

На 33 день химии Илюшка вышел в ремиссию. Второй курс химии начали 16 января 2015 года. Тогда резко ухудшились анализы, тромбоциты упали до 6%, гемоглобин 40, лейкоциты попадали. Врачи делали все возможное, что бы вернуть все в норму, но результаты анализов становились все хуже и хуже", - рассказывает мама ребенка.

В феврале мальчик вообще попал в реанимацию, однако врачам удалось его стабилизировать" "На сегодняшний день состояние тяжелое, но стабильное. Есть проблема с ножками (Иллюшке больно стоять, ходить вообще не может, сейчас пытаемся заново учиться", - рассказывает мама Ильи.

Мальчику нужно продолжать лечение, которое поможет сохранить ему здоровье, но финансовые возможности семьи исчерпаны, они просят о помощи.

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