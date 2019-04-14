В Чернигове началась реконструкция главной площади города - общественность заявляет о рисках (фото)

Историки заявляют о рисках утраты единой клинкерной площади в Украине.

В Чернигове на этой неделе началась реконструкция главной площади города - Красной площади.

Читайте такжеВ Чернигове археологи раскопали древнее христианское семиярусное кладбище

Как сообщили в пресс-службе Черниговского горсовета, на весь срок работ (до 20 сентября) перекрывается движение по всем улицам вокруг площади. Реконструкция предполагает перекладывание брусчатки (клинкера) с заменой поврежденной на новую.

В горсовете отметили, что главная площадь Чернигова вымощена красным клинкером, которому уже более 80 лет, довольно значительная его часть уже повреждена и некачественная. «Но эта брусчатка является исторической ценностью и «фишкой» города. Очевидно, что как можно больше аутентичного клинкера и будут пытаться сохранить», - отмечаются в сообщении.

В горсовете добавили, что планируется, что весь клинкер будет снят и перебран. Тот, который, согласно лабораторным исследованиям, окажется пригодным для использования, будет вымощен на самой площади (круг). Для пешеходной и проезжей частей намерены применить белый и красный гранит. Кроме того, на площади будет заменен водопровод.

Стоимость работ составляет более 50 млн грн, средства выделены из городского бюджета. Выполнять работы будет компания «УТБ-Инжиниринг».

В то же время, историки и представители общественности обеспокоены работами на Красной площади.

Как заявил УНИАН черниговский историк, профессор Сергей Лепявко, существует серьезная угроза, что город потеряет единственную клинкерную площадь в Украине. «Площадь не охраняется как памятник архитектуры и градостроительства, но все знают ее как туристический объект», - отмечает историк. По его убеждению, во время работ следует максимально сохранить вид Красной площади, тем более, сейчас есть технологии, позволяющие изготовить аналогичный красный клинкер, которым вымощена Красная площадь.

Лепявко также подчеркивает, что инициативная группа историков, представителей общественности изучила проект реконструкции площади и считает, что существует значительный риск подтоплений окрестных улиц, жилых домов и даже исторических объектов. «Площадь намерены забетонировать и вымостить клинкером и гранитом. Следовательно, площадь потеряет дренажные свойства, ведь на сегодняшний день вода с площади никуда не стекает. Если ее забетонируют, то после сильных дождей могут быть подтопления на пр. Мира, ул. Полуботка и Шевченко», - объясняет ученый.

Одновременно историки указывают, что такого рода работы в историческом центре города должны сопровождаться археологическими раскопками. На площади было древнерусское кладбище, кладбище 17-18 веков, торговые павильоны, поэтому ученые убеждены, что перед реконструкцией Красной площади ее нужно тщательно исследовать.