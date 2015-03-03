Правительство Германии предоставило 2 млн евро благотворительному фонду «Каритас Украины» для помощи переселенцам

Правительство Германии предоставило 2 млн евро благотворительному фонду «Каритас Украины» для помощи вынужденным переселенцам с востока Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам президент фонда «Каритас Украины» Андрей Васкович.

«Немецкое правительство выделило 2 млн евро на помощь вынужденным переселенным лицам. Этой поддержкой мы можем помочь приблизительно 23 тыс. переселенным лицам, предоставляя им разные социальные услуги, оказывая им финансовую помощь для проживания, для питания, для одежды, для первоочередных нужд, медицинских потребностей, а также сможем помочь им психологически и сопровождать их», - сказал Васкович.

По его словам, объемы обеспечения потребностей для более 1 млн переселенцев указывают на то, что эти объемы неподъемны для отдельной взятой организации, и это неподъемно для государства. ”Сегодня существует потребность консолидировано действовать совместно всем институтам”, - считает Васкович.

Он объяснил, что государство, волонтеры, благотворительные организации должны сотрудничать.

В свою очередь, координатор проекта помощи вынужденным переселенцам Григорий Селещук сообщил, что фонд уже оказал помощь более чем 50 тыс. лицам начиная с лета 2014 года. По его словам, фонд сейчас развивает свои структуры на востоке Украины. В Краматорске, Днепропетровске и Запорожье открываются новые центры, которые будут оказывать помощь переселенцам.

”Наши социальные работники, работающие на востоке Украины, говорят, что сейчас начинается новая волна переселения. Возможно, это связано с тем, что утихли сейчас, скажем, обстрелы и легче выехать. Возможно, это связано с тем, что люди использовали уже весь свой ресурс для пребывания там”, - сказал Селещук.

По словам Селещука, фонд хочет сосредоточиться на предоставлении помощи тем людям, которые только приезжают из оккупированных территорий. ”Здесь мы планируем охватить более 9 тыс. лиц, тех, кто только приезжает, грубо говоря, без ничего...”, - добавил он.

Таким лицам, по его словам, фонд окажет сразу же финансовую помощь, которая будет зависеть от количества членов семьи (если семья состоит из трех человек, помощь будет составлять 2400 грн).

Кроме того, Селещук сообщил, что в прифронтовые города и поселки Донбасса фонд будет развозить для людей специальные продуктовые наборы, стоимость которых около 800 грн.

”В наших планах - продолжение работы, так сказать, за линией фронта. Единственным вариантом за линией фронта, который мы видим на данный момент, это опять же доставка продуктовых наборов за линию фронта”, - сказал Селещук.

В этой связи координатор отметил, что практика доставки таких наборов на оккупированные территории существует. Фонд планирует расширить географию доставки и внедрить более системный уровень регулярных перевозок.