На Сумщине мужчина изувечил на кладбище около 20 крестов

В Сумской области 57-летний мужчина изувечил на могилах своих земляков около 20 крестов, спиливая металлические части и сдавая их в металоприймального пункта.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, сообщение об обпиленых крестах на сельском кладбище поступило в дежурную часть Краснопольского райотдела милиции от председателя сельсовета 27 февраля.

Согласно сообщению, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая по следам на снегу вышла в жилище злоумышленника.

«Вандалом оказался 57-летний местный житель. Мужчина нигде не работает, пьянствует и ведет антиобщественный образ жизни. Свои действия оправдывает отсутствием средств на пропитание. Спилены и сорваны металлические детали сдавал в пункт приема металлолома, а полученные деньги пропивал», - говорится в сообщении.

Сейчас в отношении злоумышленника открыто уголовное производство по ст. 297 (надругательство над могилой) УК Украины, согласно санкции которой мужчине грозит штраф, полугодовой арест, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, отметили в милиции.