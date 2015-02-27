Кличко остановил работы на Почтовой площади, где археологи обнаружили улицу времен Киевской Руси
Киевский городской голова Виталий Кличко распорядился остановить строительные работы на Почтовой площади, где археологи на большой глубине обнаружили часть улицы времен Киевской Руси.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом Кличко сказал после посещения Почтовой площади, где ознакомился с уникальными находками археологов.
Как отметили в госадминистрации, согласно проекту реконструкции Почтовой площади, на участке между Речным вокзалом и Владимирским спуском предусмотрено строительство торгового центра. В соответствии с законодательством, на этом месте перед началом строительства проводятся археологические работы. В ходе этих работ на глубине около 7,5 метров были обнаружены фрагменты зданий: несколько венцов сруба и частокол, между которым проходила когда-то улица.
По данным археологов, найденные в культурном слое артефакты относятся приблизительно к 11-13 векам, то есть времени Киевской Руси, подчеркивается в сообщении.
Археологи продемонстрировали Кличко последние находки: крестик и деревянный женский гребень, сделанный из мореного дуба, отметили в КГГА.
Остатки зданий находятся в относительно неплохом состоянии – они сохранились под толстым слоем грунта. Над этим местом в 17-18 веках располагалась городская пристань. Не исключено, что рядом под слоем земли находятся остатки других домов, добавили в пресс-службе.
Как подчеркнул научный сотрудник Центра археологии Киева Сергей Тараненко, «такая находка для нас – сенсация, которая может изменить все наше представление о Киеве того времени». «Ранее считалось, что город заканчивался в районе улицы Боричев спуск, и мы не ожидали найти здесь срубы времен Киевской Руси. Здесь мы видим целый хозяйственный комплекс – заборы и сруб. Очевидно, на этом месте находилась усадьба», - отметил он.
Кличко поблагодарил археологов за предоставленную информацию и сообщил, что дал указание остановить все строительные работы, которые могут повредить обнаруженные артефакты, и в ближайшие дни, с привлечением специалистов, будет найдено оптимальное решение для сохранения археологической находки.
«Те, кто не бережет свою историю, не имеют будущего, – заявил мэр Киева. – Однозначно эта уникальная находка должна быть сохранена».