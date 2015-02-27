Служба военного духовенства в Вооруженных Силах Украины получила официальный статус

Положение о службе военного духовенства (капелланской службе) в Вооруженных Силах Украины прошло межведомственные согласования и вступило в силу.

Приказ Министерства обороны Украины № 40 от 27.01.2015 года прошел регистрацию в Министерстве юстиции Украины 14 февраля 2015 года за № 161/26606, сообщает Институт религиозной свободы.

Положение определяет порядок назначения, главные задачи, порядок деятельности, взаимодействие, права и обязанности подразделений и должностных лиц по вопросам службы военного духовенства (капелланства), органов военного управления, военных священников (капелланов), консультативно-совещательного органа при Министерстве обороны Украины.

Военным священниками (капелланами) могут быть лица, предложенные религиозными организациями, входящими в состав Совета по делам душпастырской опеки при Минобороны. Они должны соответствовать критериям, установленным в Положении, и после отбора назначаются на должности работников Вооруженных Сил Украины для удовлетворения религиозных потребностей личного состава.

Согласно Положению, военные священники (капелланы) будут принадлежать к духовному персоналу Вооруженных Сил и пользоваться всеми правами, вытекающими из их статуса. В соответствии с нормами международного гуманитарного права они не могут применять оружие.

Приложением к Положению является Кодекс военного священника, который предусматривает ряд обязанностей капелланов. В частности, они обязаны уважать религиозные убеждения и традиции верующих военнослужащих, как и право на свободу мировоззрения неверующих. Также военные священники должны не допускать межконфессиональных разделений и споров.

С целью решения спорных вопросов межконфессиональных отношений и реагирования на случаи нарушения Кодекса военного священника в финальной редакции Положения появился отдельный раздел по этим вопросам.

Как сообщал ИРС, создание капелланской службы предполагается не только в армии, но также в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе Украины. Об этом говорится в Распоряжении Кабмина Украины от 02.07.2014 года № 677-р.