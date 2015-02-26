Вандалы осквернили здание Греческой православной церкви в Иерусалиме

В Иерусалиме неизвестные подожгли здание, принадлежащее Греческой православной церкви, сообщает израильская газета Haaretz.

По данным полиции, нападение на здание, в котором расположен культурный Христианский центр, недалеко от Старого города, произошло в четверг утром.

Пострадавших нет, повреждена постройка. Работающие на месте правоохранительные органы обнаружили на стене граффити с оскорблениями Иисуса.

Прибывшая на место бригада пожарных потушила огонь. Полиция ведет расследование.

РИА Новости