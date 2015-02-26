Вандалы осквернили здание Греческой православной церкви в Иерусалиме
17:42, 26 февраля 2015Общество
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В Иерусалиме неизвестные подожгли здание, принадлежащее Греческой православной церкви, сообщает израильская газета Haaretz.
По данным полиции, нападение на здание, в котором расположен культурный Христианский центр, недалеко от Старого города, произошло в четверг утром.
Пострадавших нет, повреждена постройка. Работающие на месте правоохранительные органы обнаружили на стене граффити с оскорблениями Иисуса.
Прибывшая на место бригада пожарных потушила огонь. Полиция ведет расследование.
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