Генеральный секретарь ООН призвал соблюдать договоренности по разрешению украинского кризиса

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал «интенсивные дипломатические усилия» лидеров России, Украины, Франции и Германии по прекращению конфликта на востоке Украины. Он выразил надежду, что принятые в Минске обязательства будут соблюдаться и заявил, что ООН готова оказать любое возможное содействие в урегулировании ситуации. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Глава ООН выразил надежду, что принятые в Минске обязательства будут соблюдаться всеми сторонами. Он призвал все стороны обеспечить, начиная с 15 февраля, подлинное и долгосрочное прекращение огня, как это было договорено, и, таким образом, открыть путь к более широкому политическому урегулированию на основе Минских договоренностей.

Пан Ги Мун заявил, что ООН готова оказать любую необходимую помощь. Он пообещал, что Организация продолжит наблюдение за ситуацией с правами человека и оказание гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается.

Генеральный секретарь ООН заявил, что наряду с лидерами России, Украины, Франции и Германии выступает за полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.