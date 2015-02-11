В Краматорске состоится панихида и митинг-реквием по погибшим во время обстрела

В Краматорске завтрашний день объявляется днем траура.

Отменяются все развлекательные мероприятия, сообщает 6264.com.ua.

14 февраля в 10.00 состоится общегородская панихида и митинг-реквием по погибшим во время обстрела Краматорска.

Напомним, вчера, 10 февраля, в результате артиллерийского обстрела жилых кварталов Краматорска и главного штаба АТО погибли 16 человек, 63 получили ранения.