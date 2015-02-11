В Краматорске состоится панихида и митинг-реквием по погибшим во время обстрела
20:34, 11 февраля 2015Общество
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В Краматорске завтрашний день объявляется днем траура.
Отменяются все развлекательные мероприятия, сообщает 6264.com.ua.
14 февраля в 10.00 состоится общегородская панихида и митинг-реквием по погибшим во время обстрела Краматорска.
Напомним, вчера, 10 февраля, в результате артиллерийского обстрела жилых кварталов Краматорска и главного штаба АТО погибли 16 человек, 63 получили ранения.
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