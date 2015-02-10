263 мирных жителя погибли на востоке Украины с 31 января по 5 февраля - ООН

По меньшей мере 263 мирных жителя погибли и еще почти 700 получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины в период с 31 января по 5 февраля.

Как сообщает BBC Украина, об этом говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

«С 31 января по 5 февраля бои в густозаселенных районах унесли жизни, по меньшей мере, 263 человек и нанесли ранения еще 674 лицам, - говорится в отчете. - С середины апреля 2014 года до 5 февраля 2015 года, по меньшей мере, 5 тысяч 486 человек, в том числе 59 детей, погибли, и 12 тысяч 972 человека пострадали, в том числе 153 ребенка, на востоке Украины».

Кроме того, с 28 января количество эвакуированных гражданских из зоны боевых действий достигли 5 тысяч человек, включая 980 детей, заявляют в ООН.

В общей сложности количество внутренне перемещенных лиц достигло почти 980 тысяч человек.

В ООН призвали к установлению гуманитарного перемирия между сторонами на Донбассе, чтобы дать возможность гражданским покинуть опасные зоны, а гуманитарным организациям - оказать необходимую помощь.

Источник: http://www.bbc.co.uk/ukrainian