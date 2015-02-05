В Дрогобыче 200-летие автора гимна «Ще не вмерла УкраЇна» отметят Литургией

В Дрогобыче в Ратуше состоялось заседание организационного комитета с участием властей города, руководителей компетентных отделов и структурных подразделений городского совета, а также культурно-художественных и художественных коллективов и учреждений города по поводу 200-летия со дня рождения композитора, хорового дирижера, священника УГКЦ, общественного деятеля, автора гимна «Ще не вмерла УкраЇна», который стал Государственным Гимном Украины, Михаила Вербицкого, - сообщает ZIK.

Учитывая, что к юбилею остался месяц, участники организационного комитета настаивали на оперативности принятия решений, поскольку нужно утвердить программу и провести активную подготовку.

Решено 4 марта, в День дня рождения М. Вербицкого, отправить Литургию в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы. Торжественную академию запланировано провести 5 марта в помещении музыкально-драматического театра им. Юрия Дрогобыча.

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