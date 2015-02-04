5 февраля в галерее «Соборная» откроют одновременно две выставки

5 февраля в галерее «Соборная» Духовно-просветительского центра УПЦ откроют сразу две выставки посвящены актуальным социальным вопросам: выставка победителей V Всеукраинского фотоконкурса «Благотворительность сквозь призму объектива» и фотовыставка о буднях и праздниках Киевской общины глухих и слабослышащих людей, сообщает сайт галереи.

По словам организаторов, первая экспозиция должна «привлечь внимание украинского общества к лучшим практикам благотворительности и волонтерства».

«Благотворительность сквозь призму объектива» – это также всеукраинский фотоконкурс, который проводится Украинским форумом благотворителей под патронатом Национального союза фотохудожников Украины.

В этот же день также откроется фотовыставки о буднях и праздниках Киевской общины глухих и слабослышащих людей. В 2014 году община отпраздновала свое 10-летие. За это время в православной общине произошло много событий: были и свои крестины, и венчание, и множество путешествий.

Представленные на выставке фотографии рассказывают о литургической жизни общины глухих, ее паломничестве по Украине и за рубежом, о занятиях в детской воскресной школе и о том, чего нельзя услышать, но можно почувствовать сердцем.

Во время открытия выставок состоится благотворительная фотосессия для воспитанников воскресной школы для слабослышащих детей «Слышать сердцем».

Открытие состоится в 19.00. Галерея «Соборная» находится по адресу: г. Киев, Железнодорожное шоссе, 3.