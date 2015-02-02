С гибелью Андрея Кузьменко «мы как будто утратили частицу сердца» - президент

С гибелью Андрея Кузьменко «мы как будто утратили частицу сердца».

Об этом на своей странице в Twitter написал президент Украины Петр Порошенко.

«Сегодня погиб Андрей Кузьменко. Жаль каждого, кто погибает, но вместе с Кузьмой мы как будто утратили частицу сердца», - написал Порошенко.

«Андрей Кузьменко и его «Скрябин» - это неотъемлемая частица современной украинской культуры. Тяжело, когда кто-то погибает. Утрата еще больше, когда в прошлое уходит капля Украины. Кузьма, мы будем грустить по тобе. Царство тебе Небесное. Сегодня вечером буду слушать «Скрябин»…», - говорится в сообщении на официальной странице Порошенко в «Фейсбук».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 февраля, в дорожно-транспортном происшествии в Днепропетровской области погиб известный украинский певец, лидер группы Скрябин.

Согласно предварительным данными ГАИ, около 08.20 в Криворожском районе, возле села Лозоватка, произошло столкновение внедорожника, в котором находился певец, и грузовики.

«К сожалению, от полученных травм Андрей Кузьменко, известный под псевдонимом Кузьма Скрябин, погиб на месте происшествия», - говорится в сообщении.