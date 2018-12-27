Во Львове на аукционе для реставрации скульптуры Скорбящего Христа собрали 250 тысяч гривен
12:41, 27 декабря 2018Общество
117 0
Аукцион во Львове / Университет банковского дела
Во Львове во время благотворительного «Аукциона надежд» Университета банковского дела собрали 250 тысяч гривен на реставрацию скульптуры Скорбящего Христа.
Об этом сообщает «Твой город» со ссылкой на пресс-службу университета.
По предварительной договоренности с городским головой Львова Андреем Садовым, сумма собранная студентами на аукционе удвоится и город начнет восстановление статуи Скорбящего Иисуса Христа на крыше часовни Боимов.
Во время аукциона разыграли 89 лотов, подаренных львовскими художниками Евгением Безниском, Петром Сипняком, Михаилом Безпальковым и другими. Свои лоты представили также львовская галерея «Про-Арт», «Икон Арт», арт-студия «Зифирина» и римарня «Клейнод».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter