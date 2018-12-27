Во Львове на аукционе для реставрации скульптуры Скорбящего Христа собрали 250 тысяч гривен

Во Львове во время благотворительного «Аукциона надежд» Университета банковского дела собрали 250 тысяч гривен на реставрацию скульптуры Скорбящего Христа.

Об этом сообщает «Твой город» со ссылкой на пресс-службу университета.

По предварительной договоренности с городским головой Львова Андреем Садовым, сумма собранная студентами на аукционе удвоится и город начнет восстановление статуи Скорбящего Иисуса Христа на крыше часовни Боимов.

Во время аукциона разыграли 89 лотов, подаренных львовскими художниками Евгением Безниском, Петром Сипняком, Михаилом Безпальковым и другими. Свои лоты представили также львовская галерея «Про-Арт», «Икон Арт», арт-студия «Зифирина» и римарня «Клейнод».