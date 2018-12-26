Семья американского дипломата сделала Софийский собор из имбирного печенья (видео)

Накануне Рождественских праздников жена американского дипломата Джорджа Кента Велида вместе с детьми создали Софийский собор из имбирного печенья.

Об этом сообщает uatv.ua со ссылкой на "Голос Америки".

Создание пряничных шедевров стало традицией в семье дипломата. Раньше они выпекали Михайловский Златоверхий собор, Андреевскую церковь и Бахчисарайский дворец.

В начале 2000-х семья жила в Киеве. Поэтому имеет особую связь с этим местом, особенно во время Рождества.

После праздников пряниковую Софию Киевскую, как и Михайловский собор, передадут украинскому Посольству в США.