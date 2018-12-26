На Софийской площади прошли массовые гуляния в честь Рождества по Григорианскому календарю (видео)

Большинство украинских христиан Рождество будет праздновать через две недели, но 25 декабря уже второй год подряд является официальным праздником, а следовательно, выходным днем.

Поэтому вечером в центре Киева состоялся концерт и продолжались массовые гуляния, говорится в сюжете ТСН.

На Софийской площади царила праздничная зимняя атмосфера, которой добавлял шарма небольшой мороз. Люди грелись танцами на сцене зажигали Таяна, Руслана и другие звезды.

Традиционно большими были очереди к ларькам с горячими продуктами – особенно за глинтвейном и чебуреками. Также среди гостей новогоднего городка возникла легенда о том, что если на поезде-экспрессе объехать вокруг памятника Богдану Хмельницкому и загадать желание, оно в следующем году непременно исполнится.