В Ереване открылся музей-институт Вардапета Комитаса - армянского композитора, фольклориста и исполнителя собственных произведений. Музей расположился в здании бывшей обсерватории в одноименном парке Комитаса. Здесь же находится пантеон деятелей культуры Армении, где покоятся останки архимандрита, сообщает Благовест-инфо.

В открытии музея принимали участие духовные лидеры Армянской Церкви - Патриарх-Католикос всех армян Гарегин II, Католикос Великого Дома Киликийского Арам I, Патриарх Армянской Католической Церкви Католикос Нерсес Петрос XIX, президент Армении Серж Саргсян, представители армянского правительства и др. Перед открытием музея гости посетили пантеон имени Комитаса, возложив здесь цветы к могиле Вардапета.

Решение о строительстве музея-института было принято 30 мая 2013 года на заседании Совета попечителей всеармянского фонда «Айастан» на основании предложения президента Армении. Автор и архитектор проекта музея Артур Месчян.

Музей-институт Комитаса является первым новосозданным музеем независимой Армении. Он оснащен современными технологиями: имеет концертный зал, постоянную экспозицию и возможность организации временных выставок. В рамках структуры будут функционировать научно-исследовательский центр, музыкальная студия, библиотека, издательство. Для организации экспозиции Музея-института Комитаса были переданы музейные экспонаты из коллекций Музея литературы и искусства имени армянского поэта Егише Чаренца, Национальной картинной галереи Армении и Национальной библиотеки Армении.

Вся жизнь и деятельность Комитаса, его переживания и раздумья, музыкально-теоретическая и духовная деятельность, а также богатое фольклорное наследие представлены в постоянной экспозиции 8 залов, автором и составителем которой является Вардан Карапетян.

Вардапет Комитас (настоящее имя Согомон Согомонян) – выдающийся деятель армянской музыкальной культуры. Он путешествовал по деревням и селам, собирал, обрабатывал народные армянские песни и распространял их. Комитас заложил основу армянской национальной классической и духовной музыкальной школы.