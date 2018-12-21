В Австрийском государственном архиве нашли фото разрушенной церкви на Волыни

В Австрийском государственном архиве разыскали фото села Староселье, которое находится на Волыни.

Эта находка интересна изображением потерянного для современников храма – Свято-Климентовской деревянной православной церкви, сообщает "Район.Маневичи" и "ВолиньPost".

Известно, что святыня в Староселье была возведена в 1885 году руками самих же прихожан. Рядом с церковью была деревянная колокольня, которая тоже хорошо просматривается на одном из представленных фото (возможно, это единственное изображение храма).

В конце XIX века в Свято-Климентовской православной церкви было 1378 прихожан, из них 680 были мужчины, остальные 698 – женщины.

Известный исследователь Волыни, Александр Цинкаловский сообщает в своей работе, о том, что в Староселье существовала церковная школа, а в 1887 году открыто одноклассное народное училище.

К сожалению, в 1929 году Свято-Климентовская деревянная церковь сгорела от молнии. И больше не была восстановлена. Однако руками прихожан в 1930 году было начато строительство каменной святыни – Свято-Успенской церкви. Храм был возведен в 1933 году.

Все представленные фото датируется 1914-1918 годы, были сделаны австрийским военным фотографом.