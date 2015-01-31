В Киеве продолжает работу выставка «VENITE, ADOREMUS - Прийдите, поклонимся»

В Киеве в Национальном музее искусств им. Богдана и Варвары Ханенко проходит выставка «VENITE, ADOREMUS - Прийдите, поклонимся». Представлено более шестидесяти произведений VI-XIX вв., объединенных темой Рождества Христова. Некоторые из них экспонируются впервые, сообщает сайт музея.

На выставке представлены картины старых мастеров, гравюры, литургические предметы и произведения декоративного европейского искусства, посвященные теме Рождества, а также другим близким событиям литургического года.

Особое место отведено иконам и молитвенным образам Богоматери с Богомладенцем Христом. Также представлены иконы и сцены из житий «зимних святых», чьи дни памяти приходятся на близкое к Рождеству время. Среди них – египетский подвижник монашеской жизни IV в. преп. Антоний Великий, его современник св. Николай Чудотворец, архиепископ Мирликийский, и др.

Экспозицию произведений церковного искусства дополняет исполнение православных и католических богослужебных песнопений, старинных мотетов и народных колядок.

Седмица.Ru