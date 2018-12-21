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На Львовщине нашли Евангелие XVI века, которое недавно похитили

12:40, 21 декабря 2018
Общество
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Неизвестные украли старинное Евангелие / lmn.in.ua

Как сообщает "Zaxid.net" со ссылкой на издание "LMN", украшенную серебром книгу XVI века похитители подбросили недалеко от храма святителя Павла Конюшкевича.

Евангелие нашли возле трапезной на подворье церкви.

В храме драгоценную книгу использовали только на Пасху. Еще в XVI веке ее подарили Самборскому православному братству. Евангелие украшено серебром и весит около 30 кг.

Книгу похитили, подобрав ключи к замку храма.

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