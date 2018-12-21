На Львовщине нашли Евангелие XVI века, которое недавно похитили

В четверг, 20 декабря, неизвестные вернули похищенное 14 декабря в Самборе старинное Евангелие.

Как сообщает "Zaxid.net" со ссылкой на издание "LMN", украшенную серебром книгу XVI века похитители подбросили недалеко от храма святителя Павла Конюшкевича.

Евангелие нашли возле трапезной на подворье церкви.

В храме драгоценную книгу использовали только на Пасху. Еще в XVI веке ее подарили Самборскому православному братству. Евангелие украшено серебром и весит около 30 кг.

Книгу похитили, подобрав ключи к замку храма.