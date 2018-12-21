В Мелитополе открылась уникальная выставка с бумажными моделями известных европейских соборов (видео)

Уникальная выставка открылась в мелитопольском краеведческом музее.

На ней представлены бумажные модели известных европейских соборов, сообщает «МТВ-Плюс».

Их автор – преподаватель педуниверситета Александр Брянцев – рассказал об истории и особенностях их создания: «Создание из бумаги – это анализ фото, видео туристов. Изучая фото, я воссоздаю структуру здания в технике архитектурного оригами, что позволяет видеть объекты в плоскости 5 миллиметров».

Работа над каждым из бумажных соборов длится 1-2 месяца. Одно изделие состоит в среднем из пятисот деталей. Их Александр вырезает на специальном устройстве, а вот собираются и скрепляются все части собора вручную. Это очень кропотливая и точная работа, но конечный результат того стоит.

«Бумага – это источник равновесия, воспитывает терпение. Бумага всегда меня привлекал. Поэтому я сделал такую выставку», - рассказал автор.