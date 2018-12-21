Нацбанк выпустил 5-гривневую монету с изображением Архангела Михаила

Нацбанк выпустил новую монету, которая посвящена Киеву. 5-гривневая монета входит в обиход 20 декабря, сообщает "Kyivmaps". На ней изображены Парковый мост, Софийский собор, здание Верховной Рады Украины, колонна Магдебургского права, герб Киева XV века, каштановая веточка, а также изображение архангела Михаила.

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