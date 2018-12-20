Во львовском соборе святого Юра презентуют первую биографию Климентия Шептицкого

В субботу, 22 декабря, в соборе святого Юра во Львове состоится презентация первой биографии блаженного Климентия Шептицкого «Казимир граф Шептицкий – отец Климентий: польский аристократ, украинский иеромонах, Экзарх России и Сибири, Архимандрит Студитов, Праведник народов мира, блаженный Католической Церкви».

Монография издана к 150-летию блаженного Климентия Шептицкого, которое общественность будет отмечать 17 ноября 2019 года, сообщает «Духовная величие Львова» со ссылкой на «ЗИК».

Автором издания является ученый, доктор философии Иван Матковский – работник кафедры политологии и международных отношений НУ «Львовская Политехника». Публикация освещает все периоды жизни выдающегося церковного деятеля Климентия Шептицкого, которые представлены в семнадцати главах. Издание иллюстрировано фотографиями и графикой из архива «Фонд Семьи Шептицких», о. Юстина (Юрия Бойко), семьи Матковських и Новаковских, Леси Квик, Романа Метельского, архивов «Narodowe Archiwum Cyfrowe», «Muzeum Narodowe w Warszawie», «Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona (CBN)», из частных коллекций Андрея Олейника и Юрия Завербного.

Кроме биографической части исследования, автор и составитель Иван Матковский приобщил к изданию воспоминания о братьях Шептицких родственников и современников. Впервые на украинском языке здесь опубликованы воспоминания Адама Ротфельда, спасенного братьями Шептицкими во времена Холокоста.

Это первая опубликованная биография бл. свщмч. Климентия (д-р Казимира графа Шептицкого) – блаженного Католической Церкви и Праведника народов мира, католического Экзарха Великой России и Сибири, Архимандрита Студитов, замученного во Владимире над Клязьмой во «владимирском централе».