Во Львове студенты проведут Святвечер для нуждающихся

В Украинском Католическом Университете на философско-богословском факультете 6 января состоится Сочельник для нуждающихся.

Организаторы ожидают в гости более 150 человек, также посетят с праздничными блюдами учреждения Львова, где находятся люди в затруднительном материальном положении, сообщает «Духовная величие Львова».

«Нуждающиеся – это не только те, которым необходима материальная поддержка, но и люди, которые ограничены в общении, – отметил организатор акции Назарий Петров, аспирант кафедры церковной истории УКУ. – Поэтому мы хотим провести это совместное время ожидания рождения Спасителя и создать такую большую христианскую семью на базе УКУ».

Начнется событие в 14.00 праздничным Богослужением.