Во время Рождественских праздников полиция усилит патрулирование храмов

Правоохранительные органы усилят дежурство возле храмов, церквей и мест проведения религиозных служб во время новогодних и Рождественских праздников.

Полицейские уже готовятся к обеспечению общественной безопасности и правопорядка, работая в усиленном варианте несения службы, сообщает gazeta.ua со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Сейчас уже начинаются праздничные дни, поэтому особое внимание полиции должно быть сосредоточено на местах празднования и отдыха граждан. Наша главная задача - это соблюдение правопорядка без исключения, особенно во время новогодних и Рождественских праздников", - отметил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич.