В Музее волынской иконы открылась выставка-продажа «Рождественский подарок».

Посетители выставки смогут не только ознакомиться с творческими работами новогодней и рождественской тематики учеников, мастеров и слушателей Технического колледжа ЛНТУ, но и приобрести их, сообщает «Музейное пространство Волыни».

Новогодние и рождественские композиции, елочные украшения, мягкие игрушки, топиарии, большое разнообразие ангелочков, елочек, месяцев, подарочных башмачков и других рождественских и новогодних сувениров представлены на выставке. Также посетители выставки могут воспользоваться фотозоною.

Это совместный проект Музея, Технического колледжа Луцкого национального технического университета и Волынской областной службы занятости.