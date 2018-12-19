В музее волынской иконы открылась выставка-продажа «Рождественский подарок»
15:53, 19 декабря 2018Общество
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Открытие выставки / volyn-museum.com.ua
В Музее волынской иконы открылась выставка-продажа «Рождественский подарок».
Посетители выставки смогут не только ознакомиться с творческими работами новогодней и рождественской тематики учеников, мастеров и слушателей Технического колледжа ЛНТУ, но и приобрести их, сообщает «Музейное пространство Волыни».
Новогодние и рождественские композиции, елочные украшения, мягкие игрушки, топиарии, большое разнообразие ангелочков, елочек, месяцев, подарочных башмачков и других рождественских и новогодних сувениров представлены на выставке. Также посетители выставки могут воспользоваться фотозоною.
Это совместный проект Музея, Технического колледжа Луцкого национального технического университета и Волынской областной службы занятости.
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