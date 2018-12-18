На реставрацию древних деревянных храмов Закарпатья выделили 4,2 миллиона гривен

На Закарпатье реализуется программа сохранения памятников культурного наследия.

Всего на программу в 2019 году выделено 4,2 млн. гривен, сообщает prozak.info.

Часть из них пойдет на реконструкцию древних деревянных храмов, их на Закарпатье 120. По мнению председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, именно деревянные храмы являются той изюминкой, которая отличает Закарпатье от других регионов Украины и это большой потенциал для развития туризма.

В ближайшее время реставрационные работы будут проведены в церкви Святого Духа (с. Гукливий Воловецкого района), церкви святого Николая (с. Сокирница Хустского района), церкви святой Параскевы (с. Александровка Хустского района) и других.