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В Луцке хотят установить мемориальную доску, где располагались четыре православные храмы

15:54, 18 декабря 2018
Общество
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Луцк, иллюстрация / lutsk.rayon.in.ua

Об этом шла речь во время заседания исполнительного комитета Луцкого горсовета 18 декабря, сообщают "Волынские новости".

Как пояснил директор департамента ЖКХ Юрий Крась, на указанном месте некогда располагались православные церкви, поэтому для повышения туристической привлекательности предлагают установить мемориальную доску на одном из камней в сквере, который реконструировали в 2016 году. Соответствующее обращение подготовил отдел охраны культурного наследия департамента культуры Луцкого горсовета.

Секретарь горсовета Григорий Пустовит отметил, что на этом месте располагались четыре православные храмы, а сейчас не сохранилось ни одного.

Члены исполкома поддержали решение об установке мемориальной доски.

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