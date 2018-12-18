В Луцке хотят установить мемориальную доску, где располагались четыре православные храмы

В луцком сквере на улице Кафедральной, где располагались четыре православные храмы, хотят установить мемориальную доску.

Об этом шла речь во время заседания исполнительного комитета Луцкого горсовета 18 декабря, сообщают "Волынские новости".

Как пояснил директор департамента ЖКХ Юрий Крась, на указанном месте некогда располагались православные церкви, поэтому для повышения туристической привлекательности предлагают установить мемориальную доску на одном из камней в сквере, который реконструировали в 2016 году. Соответствующее обращение подготовил отдел охраны культурного наследия департамента культуры Луцкого горсовета.

Секретарь горсовета Григорий Пустовит отметил, что на этом месте располагались четыре православные храмы, а сейчас не сохранилось ни одного.

Члены исполкома поддержали решение об установке мемориальной доски.