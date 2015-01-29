Во Львове, на Лычаковском кладбище, состоялись мероприятия памяти Героев Крут

Сегодня во Львове почтили память Героев Крут – киевских студентов и бойцов вольного казачества, которые погибли в 1918 году во время боя с большевистской армией Михаила Муравьева.

Как передает корреспондент УНИАН, на Лычаковском кладбище состоялись мероприятия памяти Героев Крут – возложение венков и цветов к могиле одного из участников легендарного боя под станцией Круты Игоря Лоського, поминальная панихида и торжественное прохождение лицеистов Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут.

Также сегодня во Львовском государственном лицее с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут состоится вечер-реквием памяти Героев Крут, а в Национальном музее жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» состоятся мероприятия памяти Героев Крут.

Справка УНИАН. Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты, в 130 километрах на северо-восток от Киева. Он продолжался 5 часов между 4-тысячной большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из киевских студентов и бойцов вольного казачества в составе около четырехсот воинов.

Уже в марте 1918 года, после подписания большевиками Брестского мирного соглашения и возвращения правительства УНР в Киев, по решению Центральной Рады от 19 марта 1918 года было решено торжественно перезахоронить павших студентов на Аскольдовой могиле в Киеве.

Тела воинов-студентов были перевезены в Киев, где прошла гражданская панихида и захоронение. После этого о подвиге молодежи под Крутами забыли более чем на 70 лет. Десятилетиями история боя или замалчивалась, или обрастала мифами и измышлениями. Только в 2006 году на месте боя под Крутами был установлен памятник, а по случаю 80-й годовщины боя Монетный двор выпустил в обращение памятную гривню.

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