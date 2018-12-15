Во Львовскую городскую раду привезут Вифлеемский огонь

С понедельника, 17 декабря, в Экуменической часовне Львовского городского совета будет находиться Вифлеемский огонь мира.

Во Львовскую городскую раду Вифлеемский огонь привезут в понедельник в 10.00 представители Львовской ячейки Национальной скаутской организации "Пласт", сообщает "Духовная величие Львова".

В кабинете городского головы они передадут огонь мэру Львова Андрею Садовому и работникам Львовского городского совета.

Каждый желающий в течение ближайших дней сможет взять огонь домой с 9.00 до 18.00.

Во вторник в 19.00 во время открытия главной елки Львова пластуны передадут Вифлеемский огонь по городу.