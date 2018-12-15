Во Львовскую городскую раду привезут Вифлеемский огонь
12:18, 15 декабря 2018Общество
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Вифлеемский огонь / velychlviv.com
С понедельника, 17 декабря, в Экуменической часовне Львовского городского совета будет находиться Вифлеемский огонь мира.
Во Львовскую городскую раду Вифлеемский огонь привезут в понедельник в 10.00 представители Львовской ячейки Национальной скаутской организации "Пласт", сообщает "Духовная величие Львова".
В кабинете городского головы они передадут огонь мэру Львова Андрею Садовому и работникам Львовского городского совета.
Каждый желающий в течение ближайших дней сможет взять огонь домой с 9.00 до 18.00.
Во вторник в 19.00 во время открытия главной елки Львова пластуны передадут Вифлеемский огонь по городу.
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