Суд вернул 57-летнему киевлянину четверых детей, которые 8 лет жили с ним в лесу

Дарницкий районный суд Киева поддержал позицию прокуратуры и признал 57-летнего Владимира Мельникова отцом четверых детей, которые жили с ним в лесу возле микрорайона Бортничи. Об этом сообщил первый заместитель прокурора Дарницкого района Константин Дяденко, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева.

«Четверых детей с отцом нашли правоохранители в лесу в Киевской области. Они жили в собственноручно построенном доме. Никаких документов, удостоверяющих личность, у них не было», - сообщил прокурор.

По словам самого Мельникова, он приехал в Киевскую область из Хмельницкой в поисках лучшей жизни. Но потерял паспорт и от безнадежности направился в лес. Жил тем, что давал лес - питался ягодами и грибами, продавал лесные цветы и растения цветникам для оформления букетов. Он заверяет, что за лето и осень зарабатывал достаточно, чтобы прожить всю зиму.

Именно в лесу, как утверждает мужчина, он познакомился с женщиной, которая впоследствии родила ему четверых детей – троих мальчиков и одну девочку. Проживали они вместе в лесу 8 лет.

Так случилось, что мать покинула свою семью, но отец с детьми продолжал жить в лесу. И, как уже отмечалось, их вскоре нашли правоохранители. Детей забрали представители соцслужбы и отвезли в реабилитационный центр.

Мельников решил бороться за детей. Он обратился за помощью в социальную службу, чтобы ему восстановили паспорт и оформили детям свидетельства о рождении. После этого он обратился с иском в суд относительно признания за ним отцовства. Кроме того, государство помогло ему получить с землю с домом в Киевской области.

«Как ни странно, все дети довольно прилично умеют читать и писать. У них нормальная, грамотная речь», - отметил Дяденко.

По убеждению прокурора, отец сделал все возможное, чтобы ему вернули детей. Поэтому, защищая интересы несовершеннолетних, прокуратура Дарницкого района вступила в судебное разбирательство гражданского иска о признании за ним отцовства.

«Экспертиза ДНК анализов подтвердила отцовство мужчины. Суд удовлетворил иск в полном объеме. Дети должны быть возвращены отцу», - отметил прокурор.