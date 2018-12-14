Во Львове будут дискутировать о церковной действительности в Украине
14:47, 14 декабря 2018Общество
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Во Львове состоится дискуссия / facebook.com
Во Львове в Музее истории религии 16 декабря состоится публичная дискуссия "Церковь – икона единства: штрихи церковной действительности в Украине".
Как сообщает "Духовное величие Львова", дискуссия будет касаться важных штрихов жизни Церкви в настоящем.
Вход свободный. Начало в 18.30. Событие организует Литургический центр "Предание" совместно с Институтом Экуменических Студий Украинского Католического Университета.
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