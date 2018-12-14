Во Львове будут дискутировать о церковной действительности в Украине

Во Львове в Музее истории религии 16 декабря состоится публичная дискуссия "Церковь – икона единства: штрихи церковной действительности в Украине". Как сообщает "Духовное величие Львова", дискуссия будет касаться важных штрихов жизни Церкви в настоящем. Вход свободный. Начало в 18.30. Событие организует Литургический центр "Предание" совместно с Институтом Экуменических Студий Украинского Католического Университета.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter