Глава Нацполиции заявил, что правоохранители готовы обеспечить порядок в день Объединительного собора

Национальная полиция Украины готова обеспечить порядок в Киеве 15 декабря, в день проведения Объединительного собора по созданию поместной Церкви в Украине.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает «Радио свобода».

«Что касается количества полицейских, то я скажу, что будет задействовано столько, сколько нужно. У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность любых волеизъявлений граждан в центральной части Киева, в том числе религиозных», – подчеркнул Князев.

Объединительный собор состоится 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве.